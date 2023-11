Tassa di soggiorno. Scatta l’aumento, ecco cosa cambia per case e alberghi

La proposta di modifica delle tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2024 è stata all’ordine del giorno, affrontato e approvato durante l’ultima seduta di Giunta comunale. L’adeguamento delle tariffe, ferme al 2018, riguarda tutte le tipologie ricettive (comprese le locazioni brevi, gestite dal proprietario o da piattaforme specializzate), esclusi agriturismi e villaggi turistici. Previsi 2 milioni d’incasso in più per il bilancio comunale: da 9 a 11 milioni di euro. Vengono confermate tutte le esenzioni. Esclusi ed esenti: i pernottamenti oltre le 7 notti consecutive; i day-use; i pernottamenti di clienti che risiedono nel Comune di Rimini; i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto; i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio; ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio; un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti; il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa; gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto; i soggetti con invalidità al 100%; gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l’assegno d’accompagnamento dall’Inps e dall’Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto; i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza; gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini. Nel dettaglio, l’adeguamento prevede tariffa giornaliera: per alberghi e Rta: 1,5 euro (da 0,70 euro attuale) per le strutture a una stella, che rappresentano il 6,6% del totale degli alberghi a Rimini; 2 euro (da 1 euro) per i due stelle (19,5%); 2,5 euro (da 2 euro) per i tre stelle (56%); 4 euro (da 3 euro) per i quattro stelle (7,3%); 5 euro (da 4 euro) per i cinque stelle (0,2%); per i campeggi: 0,4 euro (da 0,20) per una stella; 0,60 euro (da 0,40) per i due stelle; 0,80 euro (da 0,60) per i tre stelle; 1 euro (da 0,80) per i quattro stelle; per case per ferie, ostelli e affittacamere: unica 1 euro (da 0,70); per case per appartamenti e vacanze: 2 euro (da 0,70 euro) per due soli; 2 euro (da 1 euro) per tre soli; 2 euro (invariata) per 4 soli; per bed and breakfast: 2 euro (da 0,70); per appartamenti ammobiliati ad uso turistico, articolo 12 Legge regionale 162004: unica 2 euro (da 1,5 euro) per locazioni brevi gestite direttamente dal proprietario dell’immobile: unica 2 euro (da 1,5 euro); per locazioni brevi il cui canone è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare: unica 5% del canone o corrispettivo di locazione (da 4%) per Marina Resort: 0,50 euro (da 0,20) per una stella; 1 euro (da 0,40 euro) per due stelle; 1,5 euro (da 0,60) per tre stelle; 2 euro (da 0,80 euro) per quattro stelle.