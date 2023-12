Tassa di soggiorno, stretta sugli affitti in nero

L’aumento previsto per il 2024 della tassa di soggiorno, su annuncio dell’amministrazione comunale, ha scatenato le categorie economiche, in primis gli albergatori, che ora chiedono maggiori controlli anche sul mercato degli appartamenti estivi, dove alcuni segnalano numerose irregolarità e dunque parecchia evasione. Ma ora da Palazzo Mancini giunge la pronta risposta dell’amministrazione comunale: "La richiesta di un aumento dei controlli sul fronte riscossione e versamento della tassa di soggiorno legata agli appartamenti turistici da parte dell’Associazione Albergatori ed Adac e’ pienamente condivisibile – ribadisce Alessandro Belluzzi, vicesindaco ed assessore al Turismo – anche se ci tengo però a sottolineare che gli uffici competenti già da tempo hanno iniziato un lavoro in tal senso. Intensificheremo tale campagna di controllo certamente".

Si contano in città centinaia di appartamenti turistici ma troppo pochi sarebbero, anche su segnalazione degli operatori turistici, quelli che versano la tassa di soggiorno. Anche il vicesindaco Belluzzi ora lo conferma: "Questa ampia campagna di controllo – prosegue – rientra in una visione politica che come amministrazione abbiamo cercato di mettere in campo già da inizio della legislatura seguendo il principio di una lotta alla concorrenza sleale, con nostra volontà di fare applicare il rispetto delle regole. Un esempio concreto è il risultato ottenuto sul fronte dell’occupazione di suolo pubblico dove in due anni sono stati raggiunti obbiettivi molto importanti, sia in merito alla riscossione del canone che sul fare rispettare quello che e’ stato concesso".

Poi ribadisce nel dettaglio che nei prossimi mesi i controlli saranno a tappeto: "Il tema della tassa di soggiorno legata agli appartamenti estivi – conclude – rientra in un progetto ancora più ampio che punta anche ad andare ad individuare coloro che affittano in modo non regolare gli immobili, ed anche in periodi non prettamente turistici. Questa situazione porta con sé altre conseguenze come ad esempio l’abbandono in strada dei rifiuti, altro problema che stiamo affrontando con determinazione". Proprio i servizi utilizzati in città, in un certo senso a sbafodai turisti presenti in tali appartamenti estivi, sono al centro dell’attenzione degli operatori turistici invece regolari: parcheggi, servizio rifiuti e posti in spiaggia. Nei prossimi mesi dunque arriverà un giro di vite significativo.

Luca Pizzagalli