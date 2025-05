Tassa di soggiorno, ultima spiaggia

Tassa di soggiorno: siamo all’ultima spiaggia. Sabato prossimo alle 9,30 in municipio appuntamento finale dei tanti organizzati dal Comune a beneficio degli operatori turistici. Gli albergatori (e i titolari di camping) a partire dal 1° giugno dovranno applicare il balzello sulla vacanza (la città di Panzini era l’ultima del litorale riminese a non averla introdotta). Le modalità di gestione non sono complesse, ma vanno apprese. In particolare il software gestionale ’Staytour’, messo a disposizione gratuitamente dal Comune a tutte le strutture ricettive del territorio.