CronacaTassa rifiuti, 200mila euro per alleggerire le bollette
11 ott 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
Tassa rifiuti, 200mila euro per alleggerire le bollette

E' la somma stanziata dalla giunta comunale per dare un supporto ai riccionesi in difficoltà.

E’ la somma stanziata dalla giunta comunale per dare un supporto ai riccionesi in difficoltà.

E’ la somma stanziata dalla giunta comunale per dare un supporto ai riccionesi in difficoltà.

Un fondo di 200mila euro per alleggerire il peso della tassa rifiuti ai riccionesi che hanno maggiori difficoltà. Con una delibera la giunta ha approvato il bando che definisce i criteri di accesso al fondo previsto in bilancio. La misura è il risultato del confronto tra amministrazione e le rappresentanze sindacali, tra cui Cgil, Spi Cgil, Cisl Romagna, Fnp Cisl Romagna, Uil Pensionati e Uil.

"Con lo stanziamento per l’alleggerimento della Tari, l’amministrazione compie un atto di giustizia sociale e di responsabilità finanziaria - sottolinea l’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi -. Questo è un risultato diretto della nostra attenta gestione delle risorse, che ci permette di destinare fondi significativi per aiutare concretamente le famiglie residenti. Desidero ringraziare sentitamente le rappresentanze sindacali per il confronto e la collaborazione, che hanno permesso di modellare i criteri di accesso, assicurando che i fondi vadano prioritariamente a chi ha più bisogno. L’intero importo di 200mila euro rappresenta una riduzione diretta delle spese per i nostri cittadini, confermando la nostra priorità nel non lasciare indietro nessuno".

Tra le novità il criterio di priorità per i contribuenti che abitano in affitto. Verranno considerate diverse categorie, dai nuclei familiari (con Isee fino a 25mila euro) in cui sia presente un disoccupato, titolari di co.co.co non rinnovati, o lavoratori in cassa integrazione o sospesi con una riduzione dell’orario pari ad almeno il 20%. Vengono inclusi anche i pensionati ultrasessantacinquenni o invalidi dal 74% in su, senza limite di età (soglia Isee di 18.500 euro).

