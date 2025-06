Tassa rifiuti: arrivano gli sconti per le attività del centro storico

La stangata del 6% della tassa rifiuti, un incremento causato in gran parte dall’aumento dei costi del servizio, aveva provocato parecchi malumori a Verucchio. Tant’è che il sindaco Lara Gobbi aveva promesso, fin dall’approvazione della nuova tariffa, che "il Comune avrebbe fatto di tutto per calmierare l’impatto della Tari", in particolare sulle attività commerciali in centro. Promessa rispettata. Il consiglio comunale ha votato la riduzione della tassa sui rifiuti per le attività economiche del centro storico di Verucchio e a Pieve Corena. Chi beneficerà della riduzione Edicole, farmacie, tabaccai, parrucchiere, studi medici di base, ma anche bar, ristoranti, pizzerie, negozi di generi alimentari, macellerie. L’opposizione ha votato a favore del provvedimento. "Una misura che avevamo chiesto con forza già nel precedente consiglio comunale e in commissione – fa notare Piero Canarini della lista Verucchio che vorremmo – per aiutare concretamente i commercianti che resistono con fatica nei borghi storici". Canarini rilancia: "L’obiettivo è estendere le riduzioni anche alle attività di Villa Verucchio". In questo caso si tratta di un bacino ben più ampio "che richiede sforzi ulteriori in termini di bilancio", spiega l’assessore all’ambiente Claudia Pazzini. La volontà di agire anche a Villa Verucchio c’è: "Lavoreremo sul recupero dell’evasione delle imposte per finanziare ulteriori agevolazioni". Sconti alle attività, e non solo. Prevista l’esenzione totale della tassa rifiuti per anziani a basso reddito e famiglie che hanno, tra i loro membri, persone invalide.