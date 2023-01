Tassa rifiuti: aumentano gli aiuti per famiglie e imprese in crisi

Un aumento del 50% delle famiglie che otterranno un aiuto per pagare la tassa per lo smaltimento rifiuti. Cresce il numero di famiglie che riescono ad attingere agli aiuti comunali passando dalle 150 del 2021 alle 226 dell’anno appena concluso. "Da qui la scelta della giunta e il via libera del Consiglio comunale nell’ultima seduta del 2022 - spiegano dal municipio - di integrare la somma preventivata di oltre 36mila euro, con ulteriori risorse per accogliere tutte le richieste delle famiglie in difficoltà economiche. L’importo complessivo è di 44.252 euro". Oltre alle famiglie sono tante anche le attività economiche in crisi. La delibera approvata in agosto metteva a disposizione risorse per teatri, alberghi, parrucchieri, estetiste, ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie riduzioni per il 50%, e per negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, tende, tessuti e beni durevoli per un 25%. Per il 2022 sono 147 le utenze non domestiche che otterranno il contributo per un fondo pari a 108.878 euro.