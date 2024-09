Tassa rifiuti, la stangata: "Rincari del 6 per cento"

La stangata sulla tassa rifiuti è servita. In queste settimane sono arrivati, nelle case dei santarcangiolesi, i bollettini per il pagamento della Tari (la tassa rifiuti). L’imposta, da un anno all’altro, è aumentata e non di poco. "Stiamo parlando di un rincaro medio del 6 per cento – attacca il capogruppo di Alleanza civica, Barnaba Borghini – Un incremento approvato dal consiglio comunale, a cui noi ci siamo opposti". "Non è chiaro a cosa siano dovuti questi aumenti, visto che si fa sempre più raccolta differenziata e non sono cresciuti i passaggi per svuotare i cassonetti – rincara la dose Yuri Magalotti, militante del centrodestra – E sono frequenti le segnalazioni di cassonetti inutilizzabili perché stracolmi di rifiuti".

Dal canto suo l’assessore al bilancio di Santarcangelo, Gianni Giambi, ricorda che "gli aumenti della tassa rifiuti sono stati approvati dalla precedente amministrazione". La delibera è stata approvata in consiglio alla fine di aprile. Gli aumenti "derivano sia da indicazioni di Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) sia dal fatto che il servizio di raccolta porta a porta a Santarcangelo è stato ampliato". La raccolta porta a porta viene fatta ormai in quasi tutte le frazioni. In ogni caso, l’aumento c’è, ma non riguarda tutti i santarcangiolesi allo stesso modo. "L’aumento medio della tassa rifiuti quest’anno, rispetto al 2023 – conclude l’assessore – è del 5,88 per cento. A seconda dei casi, si va da un aumento minimo del 3 per cento a un massimo dell’8 per cento". Senza dimenticare "le agevolazioni messe in campo per le famiglie". Il Comune ha stanziato 80mila euro per il sostegno alla tassa rifiuti. Nel 2023 ne hanno beneficiato 500 famiglie, tra chi ha pagato di meno (283) per la tassa e chi è stato esentato (214). Quest’anno c’è tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda per le agevolazioni.