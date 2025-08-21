Tassa rifiuti, monta la protesta: "Zero sconti a chi non sta in centro"

"La stangata sulla tassa rifiuti a Santarcangelo è servita. E senza gli sconti che il Comune aveva promesso inizialmente". È un fiume in piena Roberto Zaghini (nella foto), dopo aver ricevuto l’altro ieri a casa, come tanti in questi giorni, il bollettino della tassa rifiuti. La prima rata scade il 16 settembre, la seconda a dicembre. E il conto che sta arrivando nelle case dei santarcangiolesi è decisamente indigesto. Quest’anno la Tari è stata aumentata del 6,3%. L’incremento è stato approvato a fine maggio in consiglio comunale, tra le polemiche dell’opposizione e le proteste delle associazioni di categoria. "Ma quello che ci aspettavamo, dopo alcuni incontri fatti con il sindaco e alcuni assessori, era uno sconto per le attività economiche, in particolare per tutte quelle che non sono in centro. Invece, alla fine, paghiamo come tutti gli altri...", attacca Zaghini, che gestisce insieme alla famiglia il bar-edicola Baraonda vicino allo stadio. Ex consigliere della maggioranza, Zaghini non ci sta e mostra il bollettino: "Mi è arrivato un conto di 2.100 euro per la tassa rifiuti per il bar. È uno sproposito. La nostra attività e tante altre non beneficiano di tutti gli eventi e del ritorno, in termini di incassi, di cui possono godere i negozi e i locali del centro storico. Non si può far pagare, a chi ha un’attività di periferia, la stessa tariffa di chi gestisce un locale o un negozio in centro storico". Un tema che Zaghini e altri operatori avevano già posto nei mesi scorsi. "Ne avevamo parlato con il sindaco e alcuni assessori, ci era stato datto che sarebbero state previste delle misure. E invece niente di tutto questo". Ricorda Zaghini, che fa parte della lista civica Pensa – Una mano per Santarcangelo (che è in maggioranza), che "il consigliere del nostro gruppo Patrick Wild, pur votando a favore, aveva chiesto di prevedere agevolazioni già durante la seduta in cui è stato approvato l’aumento della tassa rifiuti". "Non si tratta di ottenere trattamenti di favore – conclude Zaghini – ma di adottare provvedimenti equi. Non riteniamo giusto che le attività della periferia e delle frazioni paghino quanto quelle che si trovano in centro storico. A questo punto mi aspetto delle spiegazioni dall’amministrazione".

Manuel Spadazzi