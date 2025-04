Tassa rifiuti più cara per chi affitta le case ai turisti

La tassa rifiuti diventa più cara per chi affitta gli appartamenti ai turisti. È tra le novità del nuovo regolamento sulla Tari, che dopo l’ok ieri in commissione andrà al voto in consiglio. Tra le modifiche introdotte l’estensione del periodo per il ravvedimento operoso e la riduzione delle sanzioni. Come anticipato, la tassa aumenterà anche quest’anno: il rincaro sarà del 3,85%. Un incremento più contenuto rispetto alle previsioni iniziali, grazie ai 900mila euro recuperati dalla lotta ell’evasione.