Tassa sui rifiuti: tutte le esenzioni

Tariffa sui rifiuti urbani, via alle domande per l’esonero. L’amministrazione di Cattolica ha destinato risorse per garantire alle famiglie più fragili l’esonero dal pagamento. Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 aprile. "In questo momento di difficoltà - dice l’assessore Romeo - abbiamo destinato risorse aggiuntive, ampliando le fasce dei beneficiari con il coinvolgimento, oltre che degli anziani, dei lavoratori che hanno perso temporaneamente il lavoro o che hanno visto una riduzione significativa del loro reddito annuale, così come delle giovani famiglie con minori inferiori ai 3 anni".