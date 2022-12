"Tasse congelate e priorità alla scuola"

A Morciano di Romagna imposte e tariffe congelate nel 2023. Il Consiglio comunale ha approvato, giovedì scorso, il bilancio di previsione: per quanto riguarda i servizi erogati alla cittadinanza, non sono previsti rincari nel nuovo anno. Un bilancio che, come spiegato dal sindaco Giorgio Ciotti, va nella direzione di assecondare e sostenere "il fortissimo dinamismo che interesserà il nostro comune nel prossimo biennio, con grande attenzione agli investimenti nell’ambito del Pnrr, soprattutto nel settore scolastico e culturale, alla manutenzione del territorio e alla salvaguardia dei servizi senza pesare ulteriormente sulle tasche dei cittadini".

La prima sfida, continua Ciotti, "è rappresentata dal Pnrr, che per Morciano significa riqualificazione dei nostri edifici scolastici, partendo dalla scuola primaria, ma anche ampliamento di un servizio fondamentale come l’asilo nido ‘Primi Passi’, che con l’aggiunta di 25 nuovi posti potrà così sopperire alle esigenze delle famiglie di tutta la vallata del Conca. Il 2023 sarà però anche l’anno del completamento dell’auditorium della Fiera, grazie ad un ulteriore contributo messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. Contestualmente, nel nuovo anno, si procederà al completamento del piano di riqualificazione dell’ex pastificio, con l’apertura del secondo blocco e degli uffici pubblici, di pari passo con il rifacimento integrale del piazzale Ghigi, che sarà pronto già occasione di San Gregorio. Il percorso legato al piano di riqualificazione avrà il suo coronamento con la realizzazione del nuovo centro culturale polivalente". "A fronte di questi impegni, conscia della condizione di difficoltà economica che interessa molte famiglie – prosegue Ciotti – l’amministrazione ha deciso di compiere una scelta precisa, mettendo in campo una manovra a costo zero per la cittadinanza. Nel bilancio non sono previsti aumenti delle tariffe a domanda individuale, di aliquote o imposte".