Tasse e futuro, pressing sulla giunta

In marcia verso il municipio. Sono le categorie economiche i cui presidenti si sono visti nella giornata di martedì per fare il punto e chiedere un incontro congiunto all’amministrazione comunale. L’obiettivo è confrontarsi con il sindaco e l’assessore al Bilancio sui piani dell’amministrazione comunale per il 2023. "Ci sono diverse cose sulle quali vorremmo un confronto - premette Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio -. Per citarne alcune c’è la tassa dei rifiuti di cui si è parlato di aumenti, ma non sappiamo ancora nulla in proposito". Federalberghi, per bocca del direttore Luca Cevoli, ha già inoltrato mezzo stampa la propria impazienza sulle modalità ancora incerte per l’introduzione degli aumenti dell’imposta di soggiorno e per il rimborso di quella che va versata nel periodo dal 26 novembre all’8 gennaio. Poi c’è il la promozione turistica. Su questa partita le categorie andranno a chiedere quali sono le strategie per l’anno in corso e per il futuro. Insomma di carne al fuoco ce n’è tanta, e di questo hanno discusso Bruno Bianchini per Federalberghi, Diego Casadei per la Coop Bagnini, Rastelli per Confcommercio e Marco Mussoni per Cna. Mancava all’appello Confesercenti, non per una presa di posizione, ma per impossibilità a partecipare.

Al momento i toni restano distesi, anche se tradiscono una certa impazienza. Il Natale è passato e l’anno che si prospetta diviene fondamentale per rilanciarsi sui mercati. Ma come? E’ la domanda che verrà rivolta alla sindaca che detiene anche la delega al Turismo. In spiaggia i bagnini sono sempre più preoccupati per il futuro delle concessioni demaniali. Oltre a queste, tema nazionale, ve ne sono altre locali che vorrebbero chiarire con la giunta. A far storcere il naso in casa Confcommercio c’è invece il bando voluto dalla giunta per aiutare le attività economiche a fronteggiare il caro bollette. Il Comune ha stanziato 150mila euro, ma i criteri stanno frenando le richieste. Innanzitutto "il fatto c’è il periodo di riferimento per le bollette sia il primo semestre del 2019 rispetto a quello dello scorso anno - riprende Rastelli -. Diverse strutture sono chiuse o comunque non lavorano in pieno in quel periodo, cosa che rende difficile arrivare alla differenza del 30% nei pagamenti delle bollette come richiede il Comune". Il risultato è che ad oggi Confcommercio non è riuscita a presentare alcuna domanda di rimborso da parte dei propri associati a un paio di settimane dal termine del bando stesso. I nodi al pettine non mancano e le categorie economiche non hanno alcuna intenzione di andare in letargo per risvegliarsi in primavera.

Andrea Oliva