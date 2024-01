Tasse, i conti non tornano più: "Un milione in meno dall’Imu"

I conti non tornano per Palazzo Garampi. Sì perché al taglio dei finanziamenti dallo Stato ai Comuni, che per Rimini peserà per circa 790mila euro nell’anno appena cominciato, "si aggiungono le minori entrate dall’Imu per circa un milione di euro", allarga le braccia l’assessore al bilancio Juri Magrini. In questo caso il governo non c’entra. Il minore incasso è figlio degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale, che alla fine del 2022 ha stabilito che è legittimo considerare prima casa anche l’abitazione dove il marito, la moglie o il convivente vivono abitualmente (per lavoro o altri motivi), anche se diversa da quella che viene dichiarata prima casa ai fini dell’esenzione Imu. Pertanto non va più considerata come seconda casa l’abitazione in cui il coniuge o il convivente ha mantenuto, per svariati motivi, la residenza. E quindi l’Imu sulla seconda casa non è più dovuta. "È un principio che vale sia per le case che si trovano nello stesso comune, sia per quelle in comuni diversi – sottolinea Magrini – E di situazioni del genere a Rimini ne abbiamo tante".

Già l’anno scorso gli effetti del pronunciamento della Corte Costituzionale "si erano fatti sentire. Nel 2023 quasi 500 riminesi, in base alla sentenza, non hanno più pagato l’Imu sulla seconda casa". Ma l’impatto "lo si vedrà soprattutto quest’anno. Secondo le stime dei nostri uffici il numero di persone che non verserà più l’Imu aumenterà in modo significativo. Di pari passo caleranno in modo significativo le entrate dall’Imu sulla seconda casa". Quanto? "Calcoliamo una diminuzione del gettito pari a circa un milione di euro".

Per avere l’esenzione Imu sulla seconda casa servono specifici requisiti. E Palazzo Garampi farà controlli mirati, per "verificare che chi non verserà più la tassa sia in possesso delle condizioni richieste. Ma potenzieremo gli accertamenti tributari su tutti i fronti – assicura Magrini – La lotta all’evasione fiscale ci ha permesso di recuperare 32 milioni di euro di Imu, Tari e imposta di soggiorno tra il 2021 e il 2023".

ma.spa.