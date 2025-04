Tasse invariate e debito in picchiata

Tasse invariate e un debito del Comune, dunque dei cittadini, diminuito in un solo anno di 2,4 milioni arrivando a 4,1 milioni attuali. E’ il bilancio del Comune di Coriano con il sindaco Gianluca Ugolini che sottolinea: "Ci presentiamo con i conti in piena regola pronti ad investire come un buon padre di famiglia per il bene della sua comunità. Il nostro lavoro ci ha infatti permesso di accantonare e intervenire in maniera chirurgica laddove c’erano margini di spazio per individuare risorse fresche".

Con l’avanzo libero si possono alimentare investimenti tra i quali la riqualificazione dei cimiteri di Coriano (200mila euro) e di Cerasolo (400mila), nuovi asfalti, marciapiedi e segnaletica nelle frazioni e nel capoluogo (oltre 1 milione), l’impianto di pattinaggio a Cerasolo (150mila), intervento cofinanziato (120mila) con Acer per realizzare un nuovo stabile in via Malatesta, riqualificazione a Ospedaletto delle vie Pertini e Borgata (400mila), il progetto di Targa System (150mila), e il parco Bellini (180mila euro).