"Tasse invariate e più posti al nido Previsti investimenti per 26 milioni"

Via libera in consiglio comunale al bilancio 2023 di Bellaria. Una manovra, quella discussa e approvata mercoledì, che prevede più posti al nido, assunzioni mirate per educatori e assistenti sociali, interventi sulla disabilità e sostegno all’handicap per minori e anziani. Riconfermati anche gli stanziamenti per le iniziative di promozione turistica e culturali, nel bilancio anche importanti investimenti per viabilità e infrastrutture. "Tutto questo sarà possibile realizzarlo anche mediante la riscossione dei crediti dovuti – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – Le spese correnti sono leggermente superiori al previsionale 2022, a causa della spesa sul personale per le assunzioni, dei rincari delle utenze e dell’inflazione che pesa sui contratti di servizio. Ma questo bilancio vuol portare avanti progetti e interventi strutturali importanti. Seguendo la rotta indicata con gli impegni di mandato e il piano strategico in corso, rigenerando la città nell’immediato e riqualificandola in futuro".

Sugli investimenti, il programma triennale prevede interventi per oltre 26 milioni di euro, di questi più di 20 sono finanziati da Pnrr e Regione. Altri 5,8 milioni di euro saranno coperti dal Comune attraverso risorse proprie e mutui. "Tutto questo lavoro non è frutto dell’improvvisazione, come qualcuno della minoranza continua a sbandierare – aggiungono ancora Giorgetti e la sua giunta – Abbiamo opere programmate e finanziate, come la strada di gronda nella zona colonie o la nuova scuola, solo per citarne alcune. E vogliamo con forza dire ai cittadini di Bellaria che noi ci siamo, nonostante le difficoltà. Guardiamo attentamente al presente ma anche immaginiamo e realizziamo le condizioni per un futuro migliore. Il bilancio non ha toccato né le tasse né le tariffe". E non ci sarà, nemmeno nel 2023, l’imposta di soggiorno.

La minoranza ha votato contro la manovra e il Pd va all’attacco: "Chiediamo un cambio di passo sulla trasformazione urbana e su alcune scelte di bilancio – dice dal Pd Andrea Silvagni – Anche nel 2023 non verrà applicata l’imposta di soggiorno. Scelta che comporta la perdita di un ricavo intorno ai 2 milioni di euro. Rinunciamo a risorse importanti. L’inflazione e il caro bollette stanno colpendo tutti, per questo era necessario cambiare radicalmente alcune scelte sul bilancio". Dal M5s Danilo Lombardi fa osservare che nella manovra "ci sono alcuni aspetti positivi, che vanno incontro alle nostre richieste passate. Restiamo contrari ad alcuni importanti investimenti, come quello previsto all’ex Fornace e la nuova scuola. Sinceramente speravamo in maggiori risorse per le fasce deboli e che gli accordi quadri fossero sfruttati per la manutenzione ordinaria".

