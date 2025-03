Tasse più salate per salvare la sanità. Ed è allarme inflazione: Rimini al ‘top’

"Mantenere, se non aumentare, il livello alto dei servizi sanitari in Emilia Romagna è fondamentale, ma senza pesare sulle famiglie, già in forte difficoltà per i rincari generalizzati, con Rimini che anche nel mese di gennaio 2025 ha registrato il secondo posto in Italia, dopo Bolzano, per livello di inflazione". Il presidente riminese di Federconsumatori, Graziano Urbinati (nella foto), dice la sua riguardo alla ’manovra forte’ per salvare la sanità annunciata nei gironi scorsi dal presidente della Regione, Michele de Pascale. Il quale ha spiegato che la spesa sanitaria non va tagliata, "ad ogni costo". E ha illustrato una serie di nuovi aumenti del livello di tassazione (quella in capo agli enti regionali) a carico dei cittadini: aumenteranno nel 2025 infatti Irpef, Irap, bollo auto e ticket dei farmaci (quest’ultimo per una sola fascia di contribuenti). Una manovra – in particolare il rincaro dei ticket farmaci – che ha scatenato le proteste dell’opposizione. Ma anche la forte preoccupazione da parte di Confartigianato. Mentre Legacoop Romagna ha condiviso le scelte ’dolorose’ di de Pascale. Complessivamente la manovra dovrebbe generare maggiori entrate per 400 milioni di euro. "Nel 2025 avevamo due strade – ha spiegato il presidente dell’Emilia Romagna – fare 250 milioni di tagli alla sanità o coprire quei 250 milioni". Per quanto riguarda l’Irpef, chi guadagna 60mila euro l’anno pagherà circa 340 euro in più l’anno di addizionale regionale. Scende a 220 euro (in più) il contributo per chi dichiara 50mila euro. Invece per i redditi sui 30mila euro l’aumento è limitato a 20 euro. Introiti totali previsti: 200 milioni. Per il bollo auto l’aumento è del 10%, per i ticket dei farmaci si colpisce solo una fascia di contribuenti: i cittadini con redditi "indicativamente sopra i 35mila euro".

"A fronte dei tagli al sistema sanitario nazionale, perché di tagli di fatto si tratta – aggiunge Federconsumatori Rimini – se vogliamo quantomeno mantenere gli standar regionali è evidente che servono più risorse. Il rischio è che l’aumento di tasse regionali, seppure sulle fasce più alte, crei nuove sofferenze". "A livello nazionale come Federconsumatori – aggiunge Urbinati – abbiamo già indicato come reperire risorse, a partire dalle tassazioni agli istituti bancari e gli extraprofitti, in particolari quelli derivati dai rincari energetici. Ma evidentemente manca la volontà politica". "Riguardo alla provincia di Rimini – chiosa Urbinati – non va dimenticato che per l’intero arco del 2024 è stata ai primissimi posti in Italia, in negativo. È un dato strutturale quindi, e l’inflazione pesa soprattutto sui ceti sociali più vulnerabili".

Mario Gradara