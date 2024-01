Tasse sparite nel nulla. L’ex commercialista dovrà risarcire i clienti con 400mila euro

Oltre ad aver ottenuto una condanna ad un anno e sette mesi (pena sospesa), dovrà mettere amano al portafoglio e risarcire i clienti che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ‘bidonato’ trattenendo per sé i soldi destinati al pagamento delle tasse, dall’Imu all’Irpef. Si è chiuso in questo modo il processo di primo grado a carico di Luca Ciuffoli, ex commercialista riminese accusato di appropriazione indebita aggravata. Difeso dall’avvocato Piero Venturi, Ciuffoli nei giorni giorni è stato condannato a rimborsare quelli che un tempo erano i suoi clienti, persone che si fidavano ciecamente di lui e che avevano messo nelle sue mani i loro libri contabili, per una cifra che complessivamente supera i 400mila euro, comprensivi anche del danno morale cagionato alle vittime.

La vicenda era cominciata alcuni anni fa quando i titolari di una parafarmacia (costituisi parte civile tramite l’avvocato Luca Brugioni) avevano ricevuto una cartella dell’Agenzia delle entrate che richiedeva il pagamento di tasse per migliaia e migliaia di euro. Un fulmine a ciel sereno, che aveva sprofondato i titolari nel panico: entrambi, infatti, erano fermamente convinti di essere in regola con il Fisco, avendo provveduto per tempo a versare gli importi dovuti al commercialista di fiducia. I due si ero così subito rivolti al professionista al quale avevano subito chiesto spiegazioni dell’accaduto. Erano convinti che si trattasse di un errore, visto e considerato che gli avevano consegnato 220mila euro per essere in regola con la dichiarazione dei redditi e non dover avere nessun tipo di rogna fiscale. E stessa amara sorpresa era toccata a un imprenditore, titolare di un’azienda di soccorso stradale. Anche a lui (che si è costituito parte civile tramite l’avvocato Alessandro Sarti) erano spariti 140mila euro, soldi che aveva, invece, consegnato sempre al commercialista riminese per non avere debiti con l’Erario.

Il professionista però non aveva pagato le tasse anche ad un altro imprenditore: 25 mila euro finti chissà dove. Nonostante la loro buona fede, gli imprenditori sono stati costretti a versare al Fisco tutte le somme mancanti, oltre naturalmente agli interessi di mora e alle relative sanzioni. Nel frattempo, tuttavia, si sono rivolti a degli avvocati di fiducia e hanno presentato delle querele contro l’ex commercialista, portando l’intera vicenda all’attenzione della Procura di Rimini, che ha aperto un fascicolo. Da parte sua, l’imputato – che aveva deciso autonomamente di sospendersi dall’attività – si è difeso sostenendo di aver agito in quel modo perché diventato vittima del ricatto di una sua ex cliente: quest’ultima, dopo aver scoperto un errore commesso dal professionista riminese, avrebbe iniziato a presentargli richieste di denaro sempre più sostanziose con cui pagare il suo silenzio.