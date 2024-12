Tasse stabili e 10 milioni investiti. Coriano approva il bilancio 2025

Con il 2025 i contributi ai Comuni per l’emergenza Covid finiscono, mentre i costi in generale, inclusi quelli delle opere, aumentano. Ma a Coriano il prossimo anno rimarranno invariate le tasse, spiegano dall’amministrazione presentando il bilancio per il prossimo anno.

"Nel 2025 metteremo in campo opere pubbliche per 10 milioni di euro - spiega il sindaco Gianluca Ugolini -. Il nuovo asilo nido e il centro socio-assistenziale di Ospedaletto per persone non autosufficienti realizzati con contributi da fondi Pnrr e con risorse proprie, gli investimenti sul suolo e la viabilità con i fondi alluvione, il completamento della pista ciclopedonale di S. Andrea in Besanigo".

Non solo. "Nel sociale aumenteremo gli investimenti a favore delle famiglie e delle fasce più deboli con 100mila euro in più per l’handicap scolastico. Aumenteremo i contributi alle famiglie con figli al nido e per la tutela dei minori. Non arretreremo di un millimetro in un settore che riteniamo cruciale".

Altro obiettivo ridurre l’indebitamento dell’ente "ereditato dalle precedenti amministrazioni. Un lavoro condiviso con i sindacati che mira alla rimodulazione di alcuni tributi a partire dall’addizionale Irpef".