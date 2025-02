"Tasse troppo alte e zero investimenti per Poggio Torriana"

"Aliquote Irpef ancora al massimo e nessuna opera pubblica significativa prevista nel 2025. è un bilancio senza visione e con nuovi tagli in arrivo". Così i consiglieri di Volenterosi per Poggio Torriana attaccano il bilancio appena presentato dall’amministrazione. "Ci aspettavamo nuove strategie, invece ci ritroviamo un bilancio in continuità con il passato – tuonano Danilo Rinaldi e Chiara Semprini – L’imposizione fiscale resta insostenibile, con l’aliquota Irpef al massimo per tutte le fasce di reddito, tra le più alte d’Italia. Si ipotizzano tagli al sostegno scolastico. Il piano triennale dei lavori pubblici è desolante: nel 2025 non è prevista alcuna opera significativa e le risorse programmate sono pari a zero. Nel complesso, il bilancio non esprime una visione chiara. Ci chiediamo come i vertici del Pd possano continuare a sostenere questo modello".