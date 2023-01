Tassiamo gli utili record delle assicurazioni fatti nei due anni Covid, con pochissimi sinistri

Gentile redazione, è sotto gli occhi di tutti la situazione pesante dell’economia, con l’inflazione che galoppa a quota 12 per cento, roba che non si vedeva da decenni. Nonostante il sostegno dell’Europa (non tutto a costo zero) le risorse mancano. Allora mi chiedo: si parla tanto (e soprattutto a vanvera) di tassare gli extra profitti. Perché non si tassano quelli stellari che hanno fatto le compagnie assicurative nei due anni Covid, 2020 e 2021, quando hanno incassato i ’premi’ a fronte di un calo abissale (meno male) della circolazione, e quindi degli incidenti? Parliamone.

Lettera firmata