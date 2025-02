Tassinari: "Niente squalifica per la vittima di un’offesa così grave"

L’eco dell’insulto razzista rivolto dalla mamma di una giocatrice della Nuova Virtus Cesena impegnata nel campionato under 19 contro Rimini a un’avversaria della figlia, ha toccato anche la politica. Dopo le dichiarazioni dell’assessore allo sport Christian Castori che aveva condannato fortemente il gesto, citando allo stesso tempo i corretti valori trasmessi sul campo dal sodalizio cesenate, che nulla ha avuto a che fare con l’evento, ieri sono seguiti nuovi interventi. Non da parte della società forzatamente coinvolta dai fatti, che sta valutando come agire (pare scontato un provvedimento di non gradimento alle gare della madre responsabile dei fatti). Il club, in ogni caso lo scorso anno in ambito calcistico si era aggiudicato la ‘coppa disciplina’ a dimostrazione di atteggiamenti sul campo ben diversi rispetto a quelli visti sugli spalti.

La deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari ha condannato fermamente gli insulti razzisti, chiedendo alla federazione di non sanzionare l’atleta finita nel mirino e che aveva lasciato il campo per raggiungere la tribuna e affrontare la donna. "È fondamentale lavorare ogni giorno per sradicare qualsiasi forma di discriminazione dalla nostra società, promuovendo i valori del rispetto, dell’inclusione e della tolleranza. La reazione della ragazza è umanamente comprensibile e non può essere punita. Sarebbe ingiusto colpire chi è stato vittima di un’offesa così grave invece di concentrarsi su chi l’ha pronunciata. Lo sport deve essere un ambiente sano e accogliente, dove ognuno si senta valorizzato indipendentemente dalla propria origine o dal colore della pelle. È nostro dovere lavorare affinché episodi del genere non si ripetano mai più".

Una nota è arrivata anche dalla lista Fondamenta – Alleanza Verdi e Sinistra: "Sentiamo dire tutto e di tutto, anche laddove dovrebbe esserci rispetto, educazione e correttezza, in campo e sulle tribune. È davvero preoccupante che quelle parole razziste e vigliacche siano state pronunciate da un genitore, primo punto di riferimento per l’educazione di figlie e figli. Esprimiamo la massima solidarietà alla giocatrice riminese insultata, vicinanza alle giocatrici e alla squadra cesenate che, giustamente, hanno preso le distanze da quella ‘tifosa’ e ci auguriamo che la Cesena aperta, accogliente, plurale e colorata primeggi nella vita di tutti i giorni".

Luca Ravaglia