Tassisti abusivi al 'Fellini', la Cooperativa Taxi chiede maggiori controlli

Si mescolano tra chi entra all’aeroporto ’Fellini’ per andare a prendere familiari e amici. Poi ’agganciano’ i passeggeri, proponendo loro di portarli a casa e in hotel in taxi "a prezzi vantaggiosi". Peccato che non siano tassisti con regolare licenza, ma abusivi che offrono corse a prezzi scontati e rigorosamente in nero. Un fenomeno su cui la cooperativa taxi di Rimini, guidata da Alessandro Taranto, chiede ora di fare luce. I tassisti abusivi in azione al ’Fellini’ sono diversi. Lasciano la macchina sempre fuori dall’aeroporto, spesso lungo la Statale 16, come fanno anche non pochi familiari dei passeggeri in partenza e in arrivo. Gli abusivi lo fanno per passare inosservati e non dover pagare il pedaggio. Una volta dentro poi si piazzano all’area degli arrivi, attendono i passeggeri e li avvicinano proponendo loro corse a tariffe scontate. Tariffe che spesso sono la metà (o anche meno) rispetto a quelle praticate dai tassisti regolari.

Il fenomeno è stato segnalato anche alla direzione del ’Fellini’, e la cooperativa taxi spera ora in maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, per mettere così fine alla concorrenza sleale. Perché la presenza dei tassisti abusivi è andato aumentando nel corso delle ultime settimane, parallelamente all’aumento dei passeggeri in arrivo e in partenza dal ’Fellini’.