Tassisti in trappola tra fiera e lungomare "Eravamo ’preferenziali’, ora è una giungla"

Parcheggi selvaggi dalla zona attorno alla fiera all’area del lungomare, diventata off limits anche per le auto con la scritta taxi. Quando ci sono le grandi fiera "noi tassisti veniamo obbligati a immetterci nelle code del traffico normale quando le navette in uscita dalla Fiera hanno invece un percorso diverso. Per quale motivo non possiamo seguire quei percorsi anche noi e dobbiamo rimanere imbottigliati nel traffico?" chiede Alessandro Taranto, il presidente della Cooperativa dei tassisti riminesi che raccoglie sessanta colleghi sulle 71 licenze rilasciate nel comune a cui si aggiungono altri 12 Ncc, i Noleggi con conducente. Ieri in commissione i nodi sono venuti al pettine, alla vigilia dell’apertura del Sigep. Il salone in questa edizione tornerà ai numeri pre-Covid e questo comporterà anche il ritorno delle code sulle strade riminesi. "Poi se la prendono con noi dicendo che i taxi non sono disponibili – ribatte il consigliere Francesco Casadei – Per forza, siamo bloccati nel traffico".

Sul lungomare altro punto critico. Con la realizzazione del Parco del mare, viale Vespucci e i viali delle Regine sono stati sovraccaricati di mezzi. Questo porta il caos, hanno rilevato ieri i tassisti. "Ci sono i pullman turistici che viaggiano in corsie su cui non porterebbero transitare. Poi ci sono i fornitori e così via. Tutto viene concentrato su un’asse ed è il caos". La conseguenza è che le corsie preferenziali diventano un sogno lasciando i taxi e i mezzi pubblici imbottigliati come tutti gli altri veicoli. C’è anche un altro aspetto sollevato dalla Cooperativa, e si riferisce agli abusivi e a chi non rispetta le regole contenute nella delibera comunale in materia di licenze. "Noi dobbiamo sottostare a determinate condizioni, inclusi gli orari di attività a seconda delle giornate e dei periodi. Ma chi controlla che le norme vengano rispettate?". A ben guardare le zone d’ombra della viabilità sono anche "la mancanza di alternative al ponte di Tiberio e la pedonalizzazione di piazza Malatesta" sottolineano i consiglieri comunali Matteo Zoccarato della Lega e Stefano Brunori della lista Gloria Lisi.

Immersi nel traffico, quanto arriva a costare una corsa in taxi? "E’ stato evidenziato – spiegano i due consiglieri – che la tariffa media per un tragitto cittadino può notevolmente variare in una giornata di fiera arrivando anche oltre i venti euro per arrivare da Marina centro agli spazi di Ieg". Ancora una volta colpa delle code, tanto che Gioenzo Renzi di FdI ha proposto di valutare la possibilità di "istituire delle corsie preferenziali temporanee in occasione delle grandi manifestazioni, così da rendere il trasporto pubblico una reale alternativa in città". I problemi non mancano e l’assessore Juri Magrini intende costituire "una commissione consultiva che possa servire prima di tutto a strutturare un canale di dialogo con i titolari delle licenze di taxi, in modo da condividere informazioni, proposte e affrontare le questioni di competenza del Comune".

Andrea Oliva