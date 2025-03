"Tasso di fecondità tra i più bassi d’Europa"

"Il dato più negativo è quello relativo al tasso di fecondità, che nel 2024 ha raggiunto lo 0,84. Il valore di San Marino è tra i più bassi d’Europa". Li snocciola tutti d’un fiato e non senza preoccupazioni il segretario di Stato alla Giustizia con delega alla Famiglia, Stefano Canti, i numeri dell’inverno demografico sammarinese quando in Commissione è chiamato a riferire sugli incentivi e le misure a sostegno della natalità, della genitorialità e della famiglia. "Negli ultimi anni, anche a San Marino, la denatalità ha assunto dimensioni preoccupanti – dice – Dai dati emerge una tendenza alla diminuzione delle nascite, all’aumento dei decessi e alla riduzione dei matrimoni. Nel 2022 sono nati 205 bambini, nel 2023 il numero è sceso a 191, mentre nel 2024 le nascite sono state solo 144. Non è solo un problema di numeri: l’invecchiamento della popolazione comporta una minore forza lavoro, un aumento della spesa previdenziale e una riduzione della crescita economica, con effetti diretti sul bilancio dello Stato e sulla sostenibilità del sistema previdenziale". Il governo si è messo in moto lavorando e rivedendo i sostegni. Così, la legge rivista "non solo raccoglie le tutele già esistenti – spiega il segretario di Stato – ma introduce anche alcune novità per la protezione della genitorialità. Tra le principali innovazioni ci sono il congedo di paternità di 10 giorni, il congedo retribuito da usufruire entro i primi 5 mesi di vita del bambino, l’incremento delle indennità per il congedo parentale, l’introduzione di 12 ore di permesso lavorativo per visite mediche prenatali, 5 ore di permesso per visite mediche dei figli e colloqui scolastici, il congedo per gravi motivi familiari". "L’obiettivo – dicono dalla maggioranza – è quello di promuovere misure strutturali efficaci e capaci di riportare ad una crescita della natalità, nel medio periodo. Le misure proposte sono "l’incremento degli assegni familiari, la creazione di un fondo per la natalità che possa sostenere anche le madri disoccupate o le lavoratrici autonome, oggi escluse dai principali strumenti di sostegno, affrontare la problematica derivante dai costi dei prodotti per la prima infanzia, proponendo agevolazioni fiscali per le famiglie e modificando il calcolo dell’Igr, anche tenuto conto dei figli a carico e della composizione del nucleo familiare". Inoltre la maggioranza punta "al potenziamento degli attuali strumenti che consentono la conciliazione tra vita professionale e vita familiare come la revisione delle rette degli asili nido e dei centri estivi, il miglioramento dell’organizzazione dei servizi educativi estivi".