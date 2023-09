"Tavoli all’aperto, la Soprintendenza collabori"

"Lasciateci i dehors". A chiederlo è anche l’associazione Zeinta de borg viste le incertezze che aleggiano per il 2024. I tavolini all’aperto sono stati una trovata per fronteggiare le limitazioni imposte dalla pandemia prima fra tutte il distanziamento. Ma in seguito sono diventati un’abitudine per il cliente. "Constatato il gradimento da parte degli esercenti del progetto ‘Rimini Open Space’, l’associazione Zeinta di Borg auspica che l’amministrazione comunale possa attivarlo anche per il 2024, ma chiede maggiore chiarezza sulle modalità e le regole di estensione con l’invito da parte degli esercenti a farle rispettare".

Punto primo il progetto deve andare avanti, punto secondo la burocrazia non deve stravolgere o mettere in pericolo i dehors esterni. Il nodo sta tutto qui.

L’assessore alle Attività economiche Juri Magrini lo ha detto chiaramente: Le autorizzazioni per i dehor in centro storico e nelle aree sottoposte a vincoli scadono il 31 dicembre se il governo non interverrà per modificare quanto scritto in precedenza nel decreto Milleproroghe.

In caso non ci fosse il rinnovo o una proroga le attività dovrebbero riattivare l’intera trafila burocratica dei permessi e chiedere anche il nullaosta della Soprintendenza. Insomma, burocrazia e soprattutto certezze che vacillano davanti alla possibilità che durante l’iter si possa presentare qualche intoppo. Tant’è che anche l’associazione Zeinta de borg mette le mani avanti. "Ci auguriamo inoltre – continua il Presidente di Zeinta di Borg Daniele Fagnani – che la Sovrintendenza continui ad avere un atteggiamento piuttosto collaborativo nel supportare l’iniziativa a fronte delle richieste degli esercenti del centro storico nel caso in cui non venga prorogato il carattere di straordinarietà. Il provvedimento straordinario da un lato è stato molto apprezzato dagli esercenti che hanno potuto disporre di questi ulteriori spazi ma dall’altro serve una regolamentazione che non favorisca solo alcune attività a discapito delle altre".

