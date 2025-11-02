Tavolo giovani: vertice a fine novembre per riprogrammare eventi, spazi e progetti

Si terrà a fine novembre al centro Kas8 il tavolo per i giovani promosso dall’assessore al benessere giovanile Francesco Grassi. Un appuntamento concreto di confronto e ascolto che riunirà l’istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini, la scuola alberghiera Malatesta, il centro per le famiglie, l’Ausl, i servizi sociali distrettuali per minori e famiglie, le associazioni sportive e sociali del territorio, le parrocchie e gli scout, l’ufficio cultura e la biblioteca comunale. "Vogliamo mettere al centro i giovani, i loro spazi, le loro relazioni, il loro benessere a 360 gradi", spiega Grassi. "Non solo difficoltà e disagi, ma anche le energie positive che spesso restano invisibili: ragazzi che animano i centri estivi, fanno volontariato, aiutano gli allenatori o si mettono a disposizione della comunità. Sono loro la parte migliore di Bellaria Igea Marina". L’obiettivo del tavolo è leggere insieme i bisogni delle nuove generazioni e capire come le realtà educative rispondono o dove serve un intervento comune, trasformando le esperienze individuali in una rete cittadina stabile. "Scuole, associazioni e istituzioni non devono camminare da sole. Quando si mettono insieme, la città cresce". L’incontro si inserisce in un percorso più ampio: nei giorni scorsi la Giunta ha stanziato 10mila euro per sostenere la pratica sportiva dei bambini tra 6 e 14 anni, a conferma di una visione che unisce benessere, salute e inclusione. "Il futuro della comunità – conclude Grassi – passa dai suoi giovani. Ascoltarli è il primo passo per non lasciare indietro nessuno".

a.d.t.