"Tavolo per il turismo da organizzare subito"

"Temo che la mancanza di iniziative legate alla MotoGp sia solo l’inizio". La preoccupazione nel settore alberghiero sta crescendo, come testimoniano le parole del presidente dei Family hotel, Andrea Ciavatta.

Nella settimana che porta al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che si tiene nel Misano world circuit, non sono previsti eventi collaterali in città a differenza di quanto capiterà in altri comuni della costa. Ciò nonostante una parte degli hotel riccionesi storicamente lavora con i team e le aziende coinvolte nell’evento. "La mancanza di iniziative in quella settimana è significativa – premette Ciavatta –, ma non determinante. Mi spiego meglio. Fino al weekend che si concluderà il dieci settembre penso si lavorerà, il problema viene poi, e quanto accaduto per gli eventi legati al Gran Premio non fa ben sperare. Infatti non mancano solo queste iniziative, nulla sappiamo ad esempio della programmazione che ci sarà dopo dopo il 10 settembre. Ci saranno eventi sportivi? Si tratta di manifestazioni fondamentali per allungare la stagione. Sono informazioni fondamentali di cui ad oggi non si conosce nulla".

Con la fine dell’estate anche gli albergatori tirano le somme e quello che vedono davanti non li rassicura. "Abbiamo visto che la precedente giunta Angelini aveva impostato gli eventi estivi, che si sono poi fatti salvo alcune defezioni. Il problema arriva ora. Proprio per questo mi auguro che la commissaria sia disponibile a farsi affiancare dalle stesse associazioni di categoria per impostare un lavoro per il futuro. D’altronde c’è una struttura in municipio per il settore del Turismo da utilizzare. Ritengo che oggi sia necessario che qualcuno tiri le fila e lo faccia da ora. Serve un tavolo per il turismo, subito". Programmazione, promozione, eventi e prodotto. Quattro parole che per Ciavatta e tanti altri albergatori non possono finire nel cassetto fino a quando non ci sarà una nuova giunta in municipio.