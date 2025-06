Taxi abusivo sequestrato: aveva targa ucraina

Mattanza di patenti sospese per guida in stato d’ebbrezza nel ponte turistico appena terminato. A finire nelle rete degli agenti della Polizia locale anche un taxi, abusivo e con targa ucraina, sequestrato. L’inizio della stagione estiva ha portato anche controlli eccezionali sulle strade e nei luoghi pubblici della città con oltre 60 agenti della municipale operativi sul territorio. È solo l’inizio visto che d’ora in poi i controlli entreranno in modalità estiva, con un presidio del territorio h24, dicono dall’amministrazione comunale.

Una parte dei servizi era mirata al controllo nelle vicinanze dei locali della notte in collina. Domenica scorsa gli agenti hanno notato una persona che svolgeva un servizio di taxi nella notte, ma senza averne alcuna autorizzazione. Peraltro il veicolo, con targa estera ucraina, era già stato beccato la notte precedente in seguito a un accertamento. Nell’occasione lo stesso conducente era stato sanzionato per violazione dell’articolo 93-bis, ovvero aveva utilizzato un’auto immatricolata all’estero pur essendo residente in Italia da oltre un anno, senza aver provveduto a re-immatricolarla in territorio nazionale, come andrebbe fatto. I vigili avevano applicato al veicolo il fermo amministrativo, con affidamento al conducente. Evidentemente l’uomo non ha preso sul serio il verbale della polizia locale visto che la notte seguente era ancora in giro a trasportare giovani nella notte. Colto sul fatto una seconda volta gli è stato contestato l’utilizzo abusivo di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, cosa che ha fatto scattare il sequestro del mezzo.

Sulle strade gli agenti hanno svolto una serie di controlli soprattutto nelle ore notturne. Controlli che hanno visto alla fine del ponte, ben 22 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Di questi, erano 9 i neopatentati. Oltre ai controlli con l’alcoltest, sono state individuate 3 persone quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, segnalate all’autorità competente. I controlli nella notte si sono concentrati in particolar modo nelle vie che portano ai locali in collina. Nella sola notte tra domenica e lunedì, con gli agenti in viale Sardegna, sono stati 3 i neopatentati colti a guidare con un tasso alcolemico superiore al consentito. Nel complesso in quel controllo le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza sono state 7. L’inizio della stagione, con il conseguente potenziamento dell’attività di controllo sul territorio, ha visto l’entrata in servizio di 15 nuovi agenti a tempo determinato. Infine la Polizia locale ha utilizzato per la prima vota un pick-up 4X4 per il pattugliamento del territorio.

Andrea Oliva