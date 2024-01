Taxi, il Comune tira dritto. Ecco il bando per aumentarli. Ma debutteranno dopo l’estate

Nuove licenze per taxi. Il Comune va avanti, ma i tempi non saranno veloci. Perché l’iter burocratico sarà lungo e potrebbe far slittare l’arrivo dei nuovi taxi sulle strade di Rimini nel periodo estivo o anche più tardi. Ma le tempistiche non mettono in discussione la volontà di Palazzo Garampi di andare avanti con l’aumento delle licenze. Ieri mattina gli assessori Roberta Frisoni (mobilità) e Juri Magrini (attività economiche) hanno incontrato le associazioni di categoria che rappresentano i taxisti, critiche sul provvedimento, per confrontarsi sul bando per il rilascio delle nuove licenze a Rimini.

Gli uffici comunali hanno già lavorato al provvedimento da avanzare alle autorità competenti in materia di trasporti. Si erano attivati dopo il decreto legge del governo del 15 ottobre, che consente ai comuni capoluogo di regione, sedi di città metropolitane o di aeroporti, di avanzare la richiesta di aumentare il numero di licenze fino al 20% di quelle attuali. Oltre a Rimini è stato ricompreso il comune di Riccione, essendo confinante con l’aeroporto. Al momento a Riccione non sembra però ci sia l’intenzione di aumentare il numero dei taxi. Tornando a Rimini, la giunta spinge sull’acceleratore per dotare la città di 14 nuove licenze. "Nella definizione del bando terremo in considerazione la tipologia e le caratteristiche dei nuovi veicoli, basandoci anche sulle indicazioni che arrivano dall’Europa – premette la Frisoni – Guardando al futuro diviene importante pensare alla mobilità elettrica, ma porre esclusivamente questo vincolo potrebbe essere limitante anche per la tipologia di servizio e di spostamenti che si possono svolgere. Senza dubbio l’ibrido sarà una delle condizioni importanti che andremo a richiedere". Particolare attenzione verrà posta al trasporto di persone disabili. Le 14 nuove licenze dovranno quindi tener conto delle varie tipologie di servizio che si possono svolgere, e dell’ambiente.

Comune e associazioni torneranno a incontrarsi in febbraio e per allora la bozza su cui basare i bandi dovrà essere pronta. Poi si passerà al confronto con le autorità competenti. "Entro l’anno a Rimini avremo le nuove licenze", assicura l’assessore. Anche se le associazioni restano contrarie.

Andrea Oliva