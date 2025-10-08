Taylor Swift veste Alberta Ferretti per le riprese del nuovo videoclip

Il diavolo vestirà anche Prada, ma Taylor Swift, regina americana del pop, veste Alberta Ferretti. Nel videoclip del suo nuovo singolo, The fate of Ophelia, Taylor Swift tra i vari cambi di abito ha infatti scelto di indossare una creazione fatta su misura da Lorenzo Serafini, direttore creativo di Ferretti. Un vestito lungo e bianco in georgette, un tessuto molto leggero, con alle estremità frange, a rendere ancora più fiabesco l’abito. Un’opera d’arte della maison della stilista cattolichina, disegnata da Serafini, che un anno fa ha preso con sé l’eredità artistica di Ferretti.

Quella tra il brand e l’artista originaria della Pennsylvania, diventata da poco l’artista donna più ricca della storia, è una storia nata nel 2014, quando la cantante aveva scelto una creazione targata Ferretti per ritirare il suo Grammy Awards. Poi ancora per altri concerti ed esibizione, fino all’anno scorso, quando la popstar ha voluto indossare le creazioni della stilista cattolichina durante il The Eras Tour, la tournée con i maggiori incassi della storia. La cantante classe ’89 ha indossato gli abiti made in Italy nella parte di spettacolo dedicata al romanticismo, optando per l’eleganza iconica di casa Ferretti.

"C’è sempre stato un buon feeling tra di noi – aveva detto Alberta Ferretti in un’intervista su Repubblica –. Ci siamo capite fin dall’inizio e Taylor si è sempre sentita a suo agio ad indossare ciò che creavo per lei, tanto che le collaborazioni sono sempre continuate. Può sembrare quasi un paradosso per un’artista globale come lei, ma Taylor mi piace proprio perché è una ragazza di oggi che si racconta con semplicità, spontaneità, naturalezza"

E ora, con un nuovo singolo, The fate of Ophelia, prima traccia dell’album The life of a showgirl, Taylor Swift ha voluto esprimere ancora una volta il suo amore per la maison cattolichina. Tra le righe del brano la popstar trasforma la sorte infelice della celebre figura di Ofelia di William Shakespeare, in un racconto di rinascita, ribaltando la tragedia per celebrare un destino luminoso. Perfetto dunque l’abito bianco disegnato da Serafini, una creazione che celebra l’eleganza, la purezza e soprattutto la rinascita.

Federico Tommasini