Tazze di Hitler al market. Turista chiama la polizia: "Via i gadget nazifascisti"

Tra una tazza con Bud Spencer e un’altra con l’immagine di uno squalo, vuoi non mettere quelle con i volti di Mussolini e Hitler? È la vergogna dei gadget che inneggiano a fascismo e nazismo, in vetrina nei bazar dei viali delle Regine. "È possibile che nella mia Rimini ci siano ancora negozi che vendono oggetti del genere? È scandaloso", attacca Fabio Brigidi. Domenica ha chiamato due volte la polizia per segnalare la presenza di quelle tazze con svastiche, foto di Hitler e Mussoni in un market di viale Regina Margherita. Brigidi è riminese, vive a Bologna ma è tornato qui per le vacanze. "La mia famiglia è di Marebello. Stavo facendo una passeggiata, domenica, quando mi sono fermato davanti a un negozio, incredulo davanti a quello che vendeva. Esposto in bella vista sulla passeggiata c’era uno scaffale con tante tazze, alcune di queste con le foto di Hitler e Mussolini e svastiche. Ho fatto subito una segnalazione. Incredibile che sia consentita la vendita di questi scandalosi gadget: dovrebbe essere vietata ai sensi delle leggi Scelba e Mancino". Purtroppo non è così, come ribadisce l’assessore alla polizia locale Juri Magrini: "Le attuali leggi in vigore non ci aiutano a contrastare questo commercio indecente. L’assenza di norme specifiche ha consentito in passato, ai commercianti di queste schifezze, di vincere cause allorché sono stati sanzionati". Dieci anni fa Rimini ha posto il caso a livello nazionale, invocando una legge ad hoc per vietare la vendita di gadget nazifascisti. La proposta riminese era stata trasformata in un disegno di legge da alcuni parlamentari, primo firmatario l’allora deputato del Pd Emanuele Fiano. L’iter della legge si è arenato però nel 2018. Da allora non si è più mosso nulla. Non si sono mai fermate le proteste e le reazioni sdegnate. Anche quest’anno diversi turisti – tra loro alcuni tedeschi – hanno scritto al Comune chiedendo di intervenire contro il commercio dei gadget della vergogna. L’ultimo è stato Brigidi, tornato a Marebello per passare le vacanze in famiglia. "Le segnalazioni sono costanti, giustamente. E noi – assicura Magrini – non siamo rimasti con le mani in mano". Dall’inizio dell’estate "abbiamo chiesto ai vigili di intensificare i controlli sui negozi che vendono gadget nazifascisti". Gli agenti vanno e controllano un po’ tutto: la provenienza della merce, le fatture di acquisto, gli scontrini, i contratti dei dipendenti. Un’azione di ‘disturbo’ per rendere più difficile la vita a chi si ostina a vendere i gadget della vergogna "che – conclude Magrini – offendono le persone e offendono Rimini, città medaglia d’oro al valor civile per la resistenza al nazifascismo".

Manuel Spadazzi