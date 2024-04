Teatri storici, Gnassi critico. La Spinelli invita Sangiuliano

Sono 21 i teatri della Romagna, di cui sette a Rimini, inseriti nella lista di quelli storici monumenti nazionali. Tra questi il Galli, il Dante Alighieri a Ravenna e il Bonci a Cesena. Ma per il parlamentare riminese del Pd, Andrea Gnassi (foto), la legge per ottenere questo risultato è "pasticciata e carente", e "rischia di rimanere, se non ci saranno cambiamenti, una lista di centinaia di nomi". Numerosi teatri, secondo questa legge, argomenta l’ex sindaco di Rimini, "nonostante il loro rilievo culturale, non saranno definiti storici", dato che non sono definiti in maniera chiara i criteri per la loro individuazione e "soprattutto non interviene minimamente sul finanziamento". Maggioranza e governo, insiste, all’inizio hanno presentato "una proposta surreale, con un mero elenchetto di un pugno di teatri guarda caso suggeriti solo dal centrodestra". E "solo con il dibattito parlamentare" sono stati inseriti "criteri seri" e si sono aggiunte altre proposte. Così "molti teatri della Romagna, e di Rimini, prima esclusi, avranno ora il titolo di Monumento nazionale" e il totale è salito dagli iniziali 47 a 408. Tra questi ci sono, nel riminese, oltre al Galli, il Malatesta di Montefiore Conca, il Massari di San Giovanni in Marignano, il Corte di Coriano, il Vittoria di Pennabilli, il Sociale di Novafeltria e il Mariani di Sant’Agata Feltria nel Riminese. Di tutt’altro parere la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli che definisce la lista di teatri storici riminesi: "un importante riconoscimento per una terra di storia, cultura e turismo. Ho voluto quindi invitare il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per un tour in questi bellissimi territori e inviterò tutti i sindaci a partecipare, sarà un importante momento di confronto sul lavoro di valorizzazione della cultura locale avviato dal governo Meloni".