"Teatro aperto tutto l’anno con artisti internazionali"

Un teatro piccolo, ma finalmente adeguato, dopo gli importanti lavori di ristrutturazione ultimati nel 2020. Tant’è che, negli ultimi anni, il programma degli spettacoli e degli eventi al Lavatoio di Santarcangelo è aumentato notevolmente. Ora la sfida è farne un teatro sempre più vivo e aperto tutto l’anno. Una sfida "che è già cominciata – sottolinea il sindaco Filippo Sacchetti – Siamo già al lavoro con realtà del territorio e anche internazionali, per poter offrire una proposta culturale e un cartellone lungo tutto l’anno, in sintonia e piena coerenza con quella storia di grande sperimentazione e contaminazione teatrale che ci caratterizza".

Secondo il sindaco il teatro può e deve vivere di più "attraverso il Festival del teatro in piazza di Santarcangelo e anche al di fuori del suo cartellone di luglio, per portare in luce e in primo piano altre esperienze. A partire dalle residenze teatrale con prove aperte già in corso, per un’espressione artistica lunga tutto l’anno". Il primo cittadino di Santarcangelo, che ha tenuto per sé la delega alla cultura anche per valorizzare il Lavatoio, crede moltissimo alle potenzialità della sala, "uno spazio coerente con la nostra teatrale che da 55 anni, con il Festival, vive di sperimentazioni e contaminazioni". E per questo "si sta lavorando a una programmazione che duri tutto l’anno. Già in questi mesi di autunno e a inizio inverno ci sono appuntamenti in calendario quasi ogni settimana. Delle cinque residenze artistiche previste si sono già svolte quelle di Camila Forteza (da Montreal) e Nùria Guiu Sagarra (da Barcellona). Sono poi in programma quelle di Mathilda Aaltonen (Helsinki, dal 28 ottobre al 7 novembre), Gaetano Palermo (dal 13 al 23 novembre) e Marah Haj Hussein (dalla Palestina, dall’8 al 19 dicembre). Tutte residenze che termineranno con le prove aperta al pubblico".

Inoltre "nella prima metà di novembre si terrà la presentazione dei laboratori Non-scuola e Let’s Revolution! che partiranno il 19. Iniziative di un cartellone che puntiamo ad ampliare con concerti e altre esperienze artistiche. Un teatro aperto "per una proposta culturale che viva non soltanto in estate, ma per tutto l’anno".