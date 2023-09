Teatro Astra, campagna abbonamenti col vento in poppa

Abbonati in aumento del 25% rispetto a un anno fa. Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti della stagione 2023-24 del Teatro Astra, iniziata l’1 settembre con il rinnovo da parte degli abbonati dello scorso anno, mentre dal 9 settembre è partita la sottoscrizione dei nuovi abbonati. Gli abbonamenti venduti sono già oltre il centinaio. C’è tempo fino al 7 ottobre, data del primo spettacolo del cartellone (Canto degli esclusi. Concerto a due per Alda Merini con Alessio Boni e Marcello Preyer), per sottoscrivere gli abbonamenti che sono per i sei spettacoli del cartellone di quest’anno, al prezzo di 110 euro intero, 100 ridotto. Fuori abbonamento, a prezzo ridotto per gli abbonati, c’è il concerto di venerdì 15 marzo Ryuichi Sakamoto Experience con Davide Tura, Urgon Trio e Virgilio Ensemble.