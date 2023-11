Teatro Astra: partenza col botto, ora avanti con la balera

Partenza col botto per il cartellone di prosa al Teatro Astra, con sold out nei primi due appuntamenti, carichi di pathos. Il prossimo virerà sui toni della commedia, anzi sulla commedia tragicomica da balera, con lo spettacolo Tony & Ketty di Andrea Lupo e Mara Di Maio (Teatro delle Temperie) in programma il 14 dicembre. Una storia frizzante, sul mondo del liscio, che coinvolge e diverte il pubblico dal primo momento.

Successo sabato scorso la Medea di Laura Morante, accompagnata dai musicisti Davide Alogna e Giuseppe Gullotta. Una interpretazione intensa, carica di tensione drammatica, che si è conclusa con un lungo applauso da parte del pubblico. Secondo sold out dopo quello registrato con l’omaggio di Alessio Boni e Marcello Prayer alla poetessa Alda Merini con Canto degli esclusi, lo scorso 7 ottobre.