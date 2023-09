Teatro Astra, sei grandi nomi per la stagione

Sei spettacoli con grandi nomi per la nuova stagione al Teatro Astra (oggi la presentazione ufficiale). Si parte il 7 ottobre con Canto deglòi esclusi, con Alessio Boni e Marcello Prayer. Il 18 novembre Laura Morante in Medea. Il 14 dicembre sulla scena Tony & Ketty, con Andrea Lupo e Mara Di Maio. L’anno nuovo propone Marcovaldo, con Peppe Servillo, il 13 gennaio. Il 25 febbraio in scena "456", con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino. Si chiude il 5 aprile con Romeo e Giulietta, di Stivalaccio Teatro.