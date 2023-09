Teatro della Regina continua la polemica. Attacchi alla sindaca

"La convenzione Ater anni fa costava zero per il Comune di Cattolica, perché finanziata totalmente da uno Sponsor. Poi è venuta a costare 135mila euro con un contributo di 50mila euro garantito da uno sponsor. Oggi, Ater costa al Comune di Cattolica 170.700 euro (150.000 euro la convenzione è 20.700 euro extra) tutti, completamente finanziati dalla tassa di soggiorno". Dopo la notizia del rifinanziamento triennale per il cartellone del Teatro della Regina, alla bagarre poltica di Alleanza Civica si accoda la Lega, con il consigliere Cecchini che lancia una stoccata direttamente alla sindaca Foronchi: "Con piacere abbiamo saputo della nomina a vice presidente di Ater proprio della prima cittadina di Cattolica".