Teatro della Regina più green con ‘cappotto’ e fotovoltaico sul tetto

Il Comune di Cattolica ha indetto la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori di efficientamento energetico del Teatro della Regina. L’importo complessivo della progettazione, dei lavori e degli oneri della sicurezza ammonta a oltre 663mila euro, Iva ed oneri esclusi. La procedura scadrà il prossimo 1° febbraio. "Per l’efficientamento energetico del teatro cattolichino, nei mesi scorsi è giunta conferma di un finanziamento Pnrr pari a 400mila euro a fondo perduto – ribadisce l’amministrazione comunale – II progetto, redatto in collaborazione con la società Sgr, era stato valutato positivamente dal ministero della Cultura. Ma oltre ai 400mila euro provenienti dai fondi europei, abbiamo previsto ulteriori 120mila euro da recuperare tramite il cosiddetto ‘conto energia’. La restante parte verrà recuperata da risorse proprie comunali. Gli interventi dovrebbero avviarsi a primavera inoltrata e completarsi nell’arco di circa quattrocinque mesi". Previsti isolamento a cappotto delle pareti perimetrali, l’ammodernamento della centrale termica e della centrale frigorifera, l’installazione di impianto solare fotovoltaico in copertura. Si stima un risparmio di oltre 20mila euro all’anno.

lu. pi.