Teatro dialettale, sul palco c’è: "L’America"

Si chiude oggi al Palazzo del Turismo di Riccione la rassegna di commedie dialettali a cura di Famija Arciunesa. La rassegna ha portato in scena alcuni dei più popolari personaggi della cultura della riviera romagnola con irriverenza, autoironia e disincanto. Oggi alle 20.30 nella Sala Granturismo il gran finale è con la commedia brillante in tre atti ‘L’America’ di Pier Paolo Gabrielli, autore e regista riccionese pluripremiato per le sue opere in dialetto, e interpretata dalla compagnia La Carovana. La rassegna ha unito valori alla tradizione alla solidarietà grazie alla scelta della Famija Arciunesa di devolvere il ricavato della vendita dei biglietti alle associazioni di volontariato.