Teatro e poesia per gli studenti di venti scuole

Con la mostra Verso il quarantennale. Progetti speciali crescono", mercoledì alle 15,30 al Centro della Pesa parte la rassegna Riccione Scuola beni naturali, ambientali, culturali". In programma fino al 27 maggio visite guidate, letture e performance teatrali, nonché animazione con Giuseppe Pecci, esperto d’arte e atelierista, e la Compagnia Le Pu-Pazze, prevista la partecipazione di Poeti in erba e di Francesco Gabellini (foto), poeta, esperto di scrittura creativa. L’iniziativa ha coinvolto venti scuole (nove dell’infanzia, altrettante primarie e due secondarie), 60 classi in tutto, 1.300 bambini e 85 insegnanti. Sono invece 27

i percorsi di ricerca supportati da specialisti di varie discipline, narrativa, storia, sociologia, scienze ambientali, biologia marina, arte, poesia e teatro. Bambini e allievi sono stati coinvolti attraverso incontri con insegnanti, esperti, uscite sul campo, laboratori e programmi scolastici, tra le tematiche affrontate l’educazione civica (diritti e doveri), legalità e patrimonio.

ni.co.