Teatro e sostenibilità "Quando la bellezza difende l’ambiente Un esempio da seguire"

La Rimini del divertimentificio guarda a eventi più green, e lo fa con un convegno nella sala Marvelli della Provincia, dove ieri è stato presentato un primo grande studio basato sull’impatto ambientale del Festival di Santarcangelo dei teatri, che da tempo funge come apristrada in materia offrendo un modello di intrattenimento davvero ecologico. Il caso analizzato del Festival, che quest’anno si terrà dal 7 al 16 luglio, svela dunque un’opportunità per trovare risposte e pratiche condivise volte a ridurre l’impatto di un’industria dell’entertainment che sempre di più insiste sugli spazi pubblici. Tutto, poi, si svolge in piena assonanza con gli obiettivi di transizione ecologica imposti dall’Unione Europea. "Ricicliamo il merchandising delle scorse edizioni oppure lo chiediamo ad altri festival che non lo hanno utilizzato", spiega in conferenza Roberto Naccari, direttore generale del Festival, illustrando i numerosi accorgimenti che hanno consentito un notevole risparmio di Co2 durante le ultime dieci edizioni della kermesse. "I bicchieri, le posate e i coperti – ha sottolineato Naccari – sono riutilizzabili, e alla cittadinanza chiediamo anche il riciclo di vecchie biciclette che una volta sistemate vengono messe a disposizione del pubblico". La ricerca è durata circa un anno grazie alla supervisione di Fabrizio Passarini, laureato in Economia delle risorse e dello sviluppo sostenibile, corso magistrale – fra l’altro – tutto in lingua inglese, con base nella città e capace di attirare studenti da tutto il mondo. Non a caso lo studio è stato realizzato con l’impegno condiviso di Uni.Rimini e del Tecnopolo Alma Mater. Al buon esito dei lavori si è aggiunta anche HeraLab, con il suo protocollo "Eventi sostenibili" sperimentato proprio in occasione del Festival di Santarcangelo. L’assessora comunale alla Transizione ecologica, Anna Montini, in apertura dei lavori, ha definito "importante" il sostegno a questo tipo di ricerche che favoriscono la "riduzione dell’impatto ambientale degli eventi".

Al tavolo del convegno c’era anche Alice Parma, sindaca di Santarcangelo, che ha sottolineato il "valore aggiunto della ricerca per il Festival dei teatri e per tutti gli eventi pubblici". Un progetto, infine, che si presta come "esempio procedurale" anche per gli altri eventi a livello nazionale.

Andrea G. Cammarata