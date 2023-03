Teatro, il bando va deserto A rischio i fondi del Pnrr

L’amministrazione comunale di Cattolica corre contro il tempo per rinnovare il Teatro della Regina: il primo bando per l’efficentamento energetico è andato deserto. In ballo oltre 400mila euro di fondi dal Pnrr. I tecnici comunali sono al lavoro per indire un nuovo bando nei prossimi giorni, previsto molto probabilmente entro il prossimo mese. "L’importo complessivo della progettazione, dei lavori e degli oneri della sicurezza ammonta a oltre 663.000 euro – ha confermato l’amministrazione comunale – ma va ricordato che per l’efficientamento energetico del teatro cattolichino nel dettaglio sono arrivati oltre 400mila euro provenienti dai fondi europei, ai quali l’ente pubblico ha aggiunto 120mila euro da recuperare tramite il cosiddetto ‘conto energia’. Mentre la restante parte verrà recuperata da risorse proprie comunali". Previsti interventi significativi: isolamento a cappotto delle pareti perimetrali, l’ammodernamento della centrale termica e della centrale frigorifera, l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico in copertura, per arrivare complessivamente ad un risparmio di oltre 20.000 euro all’anno. Ma ora il tempo stringe per assegnare i lavori entro i tempi consentiti. Dunque tra circa un mese se ne saprà di più, di certo si tratta di un cantiere molto importante per la città e per la natura dello stesso edificio che resta un punto di riferimento per piazza Repubblica ed il quartiere culturale centrale. Un altro bando, infine, è andato deserto di recente ed è quello destinato alla gestione del bar al Parco della Pace. Alcuni nodi da sciogliere, dunque, per l’amministrazione Foronchi che è sempre alle prese anche con la programmazione del grande cantiere legato al rifacimento della scuola elementare Repubblica.

Luca Pizzagalli