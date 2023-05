Teatro in classe, cala il sipario Promossi gli studenti-reporter

Applausi agli studenti. Quelli delle scuole del Riminese che hanno partecipato alla prima edizione di Teatro in classe, l’iniziativa avviata a novembre scorso da il Resto del Carlino in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, Teatro Galli di Rimini, Teatro della Regina di Cattolica, Ufficio scolastico provinciale di Rimini e Conad, con i ragazzi delle scuole superiori impegnati nel ruolo di giornalisti a teatro. Alla cerimonia di premiazione, ieri in Cineteca a Rimini, hanno partecipato gli studenti accompagnati dai loro insegnanti. Presenti anche Paolo De Lorenzi (centro Diego Fabbri), Enrica Mancini (Conad), Emanuela Angelini per il Comune di Rimini e il teatro Galli, l’assessore comunale di Cattolica Federico Vaccarini, Simonetta Salvetti, direttrice del teatro della Regina, Antonella Selvi dell’ufficio scolastico provinciale e Carlo Cavriani, capocronista de il Resto del Carlino Rimini. Ecco i premiati. Primi classificati: Giacomo Pucillo (4 C Liceo scientifico Albert Einstein, Rimini) per La Peste di Albert Camus, regia Serena Sinigaglia, al Teatro Galli; Nicolò Bucci (4 S Istituto statale di istruzione secondaria superiore Gobetti De Gasperi di Morciano) per Paradiso XXXIII di Elio Germano e Teho Teardo al Teatro della Regina Cattolica; secondi classificati: Aldo Di Tommaso (4 Bles liceo Giulio Cesare Manara Valgimigli di Rimini) per Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller e Massimo Popolizio; Alessandro Conti (4 Bles liceo Giulio Cesare Manara Valgimigli di Rimini) per Il Marito invisibile di Edoardo Erba al Galli; terzi classificati: Alessia Cioria, Viola Ottaviani ed Elena Pritelli (4 S Istituto statale di istruzione secondaria superiore Gobetti De Gasperi di Morciano) per Hokus Pokus di Familie Flöz al Teatro Della Regina; Younes El Hadj (4 DA liceo Alessandro Volta Federico Fellini di Riccione) per Il Marito Invisibile di Edoardo Erba al Teatro Galli. Premio Speciale: Anita Bertacchini, Benedetta Bordoni, Marta Piccari (4 S Istituto Gobetti De Gasperi di Morciano) per La Peste; Sara Montanari e Alisia Spasiano (3 A Istituto tecnico statale per il turismo Marco Polo – Rimini) per Il Marito Invisibile. Ai primi classificati un buono da 100 euro per l’acquisto di materiale didattico, ai secondi e terzi biglietti omaggio per la prossima stagione teatrale del Galli e del Teatro della Regina.