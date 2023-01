Teatro per famiglie e concerti Si alza il sipario della sala Africa

Con Piccoli mondi, rassegna di teatro per famiglie e concerti, domani alle 17 a Riccione si rialza il sipario della nuova sala Africa. Ad aprire il cartellone che prevede cinque appuntamenti, è Aiko e l’orso della luna bianca con la compagnia Le Strologhe. Avvincente lo spettacolo fatto di ombre, sagome, narrazione e musica. Protagonista è Aiko, una giovane donna; suo marito, tornato dalla guerra, non è più quello di prima, la rabbia lo ha cambiato. Per questo Aiko dovrà chiedere aiuto alla Guaritrice. Solo un lucente pelo dell’orso della luna bianca potrà guarirlo e Aiko è pronta a compiere il viaggio fino alla tana dell’Orso. Come spiegano gli organizzatori del Punto Giovane di Riccione, che portano avanti l’iniziativa con Rimini Classica e Strada San Germano Aps, i Piccoli mondi "non sono l’insieme delle nostre abitudini quotidiane, relazioni e conoscenze, ma un esercizio di apertura verso i piccoli mondi altrui, fatti di passione, artigianalità, saperi, di mani che costruiscono e raccontano, mani che suonano, muovono e creano". La rassegna continuerà il febbraio con due appuntamenti: il 12 con ‘Di Pinocchio, l’avventura’ del Teatro Dodici Lune, quindi il 19 con ‘L’uomo che cadde sulla terra - omaggio a David Bowie’, concerto con Rimini Classica a cura del direttore artistico Aldo Maria Zangheri, che vedrà sul palco Darma, Houdini Righini, Marco Mantovani, Massimo Marches, Marco Giorgi e Jean Gambini. Si proseguirà in marzo, il 5 con ‘Elton&Amy’, anche questo con Rimini Classica, e il 12 con ‘Un nonno da cortile’ con - Strada San Germano Aps, altro spettacolo rivolto alle famiglie (prenotazioni su www.riminiclassica.it. Info: 320.7280791).

Nives Concolino