Techa, il sistema protettivo per i televisori da esterno

Techa - TV protection system è la prima teca protettiva concepita per preservare gli schermi, un sistema innovativo ideato da Andrea Galerotti, riminese d’adozione da più di trent’anni. Come ti è venuta l’idea?

"Per esigenze personali, vivo in una casa indipendente con un giardino e mio figlio quando aveva 9 anni un giorno mi ha detto "Papà quanto sarebbe bello vedere i mondiali di calcio in giardino". Da allora, dato che da sempre ho una passione per il design e la meccanica, ho costruito un prototipo di una teca che ricoprisse la tv. Pian piano mi sono reso conto che poteva essere una cosa che potevano apprezzare anche gli altri e ho deciso di realizzare Techa".

Quanto ci hai messo per brevettarla?

"Se contiamo dalla nascita del primo prototipo ci lavoro da 11 anni, però diciamo che lo sviluppo completo del prodotto è partito nel 2019 e nel giro di 3 anni sono riuscito a collaudarlo, certificarlo e brevettarlo".

Parlaci del prodotto.

"Techa è un prodotto innovativo, è fatta in un materiale d’acciaio super mirror 316L, è quello che viene utilizzato per produrre beni di lusso come il Rolex o nel settore navale perché resiste al sale; ha un vetro extra chiaro antiriflesso, la teca è idrocontrollata e termocontrollata, la temperatura è gestita da un’app che la adatta in base all’ambiente esterno. I materiali interni sono completamente protetti, quindi con il tempo non avranno problemi di ossidazione o di invecchiamento".

Sviluppo dispendioso?

"Sicuramente ci ho creduto e ci ho investito parecchio, i materiali sono dispendiosi ma semplicemente perché hanno delle caratteristiche e una qualità che rispecchiano la validità del prodotto".

Di che prezzi parliamo?

"Il prezzo di Techa parte da 15.800 euro (60 pollici) a salire, il prezzo varia anche a seconda degli optional che il cliente sceglie di aggiungere".

Dove sei arrivato fino ad ora?

"Sono a Lugano, in Svizzera, a Milano, Forte dei Marmi, Como, Bergamo e presto arriveremo anche a Roma".

Marzia Versiglia