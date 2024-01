Tecnica costruzioni: cercasi professore

L’università cerca un professore di seconda fascia. L’ateneo sammarinese ha emesso un bando per la selezione di un professore di seconda fascia per tecnica delle costruzioni. La commissione giudicatrice valuterà i vari candidati tenendo conto, fra le altre cose, di curriculum, titoli, produzione scientifica e originalità dei risultati raggiunti, rigore metodologico, conseguimento di premi e riconoscimenti, attività didattica, eventuale direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione in qualità di relatori a convegni nazionali e internazionali. È previsto un contratto di cinque anni per il docente che verrà selezionato. Le candidature dovranno essere presentate entro il 7 febbraio. Maggiori informazioni disponibili sul sito www.unirsm.sm nella sezione ’bandi e concorsi’, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.