Tecnici al lavoro per la realizzazione del gattile riminese

È in corso l’iter che porterà alla realizzazione della struttura che ospiterà la popolazione felina in un immobile in via Maderna, a San Martino in Venti. In questi giorni i tecnici stanno valutando lo stato del terreno, la previsione è di aprire il gattile entro il primo semestre 2024. I lavori per la pulizia dell’immobile sono già stati attivati. Quella di via Maderna vuole essere una sede temporanea per l’accoglienza e la presa in cura dei gatti, così da dare loro una casa, dove saranno seguiti da uno staff di esperti e dove potranno stare al riparo dai pericoli della strada. Uno spazio che coniuga l’accoglienza con il ricovero e cura. Nella struttura saranno presi in carico mici provenienti da rinunce di proprietà o ritrovati in condizioni problematiche (una volta ristabiliti, in questo caso, andranno rimessi sul territorio), gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione o eventuali cucciolate abbandonate e in attesa di adozione. Intanto procede l’analisi progettuale del canile e gattile riminese per il quale sono in corso delle indagini in una area in via Circonvallazione.