Tecnico aggredito nel parcheggio, il posteggiatore abusivo lo picchia e gli rompe una mano: denunciato

Rimini, 22 settembre 2025 – Sono bastati pochi minuti di sosta in un grande parcheggio a monte della Statale, a Riccione, per trasformare un pomeriggio di lavoro in un incubo. Un tecnico riminese di 31 anni, impegnato nella verifica di un misuratore per conto di una società di distribuzione elettrica, ha raccontato di essere stato aggredito da un parcheggiatore abusivo che gli avrebbe imposto di allontanarsi dal piazzale riservato - a suo dire - solamente ai camion. Il 31enne, assistito dall’avvocato di fiducia Stefano Caroli, ha denunciato l’episodio ai carabinieri ed è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa di una brutta frattura della mano che gli è valsa trenta giorni di prognosi.

La vicenda ha inizio venerdì scorso attorno alle 18. Il tecnico avrebbe lasciato la macchina in uno stallo bianco, quindi sarebbe sceso dalla vettura e si sarebbe incamminato verso il misuratore da controllare. A quel punto, stando al racconto riportato nella denuncia fatta ai carabinieri, il presunto parcheggiatore abusivo si sarebbe immediatamente avvicinato a lui e avrebbe iniziato a urlargli contro, intimandogli di spostarsi, sostenendo che lì potevano stare solo i camion. Il tecnico ha tirato dritto, convinto di essere nel giusto: parcheggio pubblico, pochi minuti di tempo, nessun divieto. Ma al ritorno ha trovato l’abusivo che lo aspettava. Prima l’aggressione verbale, poi lo sputo in faccia, quindi lo scontro fisico. La vittima ha provato a riprendere la scena con il cellulare, ma il parcheggiatore si sarebbe avventato contro di lui per strapparglielo dalle mani. Ne è nato un corpo a corpo fatto di strattoni, prese al collo e calci: uno di questi, parato con la mano, gli è costato la frattura del quinto metacarpo, con trenta giorni di prognosi. A evitare il peggio è stata una passante in moto che si è fermata e ha messo fine al pestaggio.

Neanche l’arrivo dei carabinieri ha calmato l’aggressore, che davanti agli uomini in divisa avrebbe continuato a rivendicare il suo presunto diritto a “gestire” il parcheggio, arrivando perfino a minacciare il malcapitato. Dopo l’intervento dei militari, la vittima è stata accompagnata al pronto soccorso di Riccione, dove i medici hanno confermato la frattura alla mano sinistra. Nonostante lo shock, ha deciso di non lasciar cadere l’episodio e si è rivolta all’avvocato Stefano Caroli, depositando una querela per lesioni personali e minacce. La sua versione è ora al vaglio degli investigatori dell’Arma, chiamati a fare pienamente luce sull’episodio.