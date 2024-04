Tecnico per manutenzione e preparazione delle auto

Per un’attività di Misano Adriatico si sta cercando un preparatore di auto. Le mansioni a cui sarà adibita le persona scelta riguardano tutte le fasi di preparazione delle auto: il lavaggio degli esterni e degli interni, la pulizia generale, la sanificazione, l’effettuazione del giro di prova su strada, il controllo meccanico generale (freni, livelli olio, ecc...), lo spostamento nel parco auto. Si richiede un’esperienza di almeno sei mesi come preparatore auto, lavaggista, meccanico o carrozziere; preferibilmente un diploma tecnico, la patente B e auto propria. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Il contratto proposto è a tempo determinato della durata di tre mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. L’inserzione è rivolta ad ambosessi. Le candidature vanno inviate con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’.