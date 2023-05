Tecnologia al servizio dei vigili Rafforzata la centrale operativa

Due nuovi apparati nella centrale operativa dei vigili per avere cento occhi attivi in tutta la città. Fin da quando si è insediata la nuova giunta, undici mesi fa, uno degli obiettivi del comando di polizia municipale e dell’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa era quello di rivedere la dotazione del comando consentendo l’attivazione di tutte le telecamere presenti sul territorio. Il sistema digitale nella sala comando non riusciva a supportare la quantità di occhi elettronici presenti in città. Ora il Comune ha individuato e deciso di spendere poco meno di 50mila euro per adeguare i sistemi.

Sale il livello tecnologico della polizia locale che ora attende solo l’arrivo e il montaggio delle nuove apparecchiature per avere costantemente cento occhi puntati sulla città.

Il montaggio e l’attivazione dovrebbero arrivare entro l’inizio dell’estate. I due apparati consentiranno di gestire tutte e cento le telecamere del servizio di videosorveglianza comunale poste sul territorio. I punti in cui insistono gli ‘occhi’ sono meno di cento, questo perché una singola installazione può ospitare più telecamere per avere una visione a 360 gradi dell’area. Questo accade in particolar modo nelle zone centrali vicino alla spiaggia. La nuova attrezzatura consentirà di poter sfruttare la massima risoluzione possibile offerta dalla telecamere. Un elemento fondamentale per individuare chi delinque.

I nuovi apparati permetteranno anche di aumentare il numero di occhi elettronici sul territorio supportando una videosorveglianza sempre più ampia ed ad alta definizione.